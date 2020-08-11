外溢保單上半年熱賣超過3倍 業績最好前三大公司出列

國人運動風氣越來越盛行，加上今 (2020) 年新冠肺炎疫情提升國人健康意識，帶動外溢保單熱賣，據金管會最新統計，今年前 6 月外溢保單新契約銷售件數較去年同期大增超過 3 倍，初年度保費更是年增 4.6 倍。外溢保單賣最好的前三大公司是國泰人壽、南山人壽和新光人壽。

所謂「外溢保單」，是保單設計鼓勵機制，只要保戶達到自主健康管理的行為，就會給予保費優惠，現階段可分為 3 大類，分別為「健走型」、「健檢型」、「實物給付型」，其中「健走型」最獲青睞，幾乎占整體外溢保單的 9 成。

截至 6 月底，外溢保單新契約銷售件數為 53,397 件，較去年同期的 13,302 件，大幅成長 3.01 倍；初年度保費收入為 8.34 億元，較去年同期的 1.49 億元，增加 4.6 倍。保費收入達 8.34 億元。

以上半年來看，「健走型」外溢保單最熱銷，新契約銷售件數為 40,016 件，較去年同期增加 38,469 件，成長幅度近 25 倍；初年度保費收入為 7.41 億元，較去年同期增加 6.49 億元，大幅成長 7.06 倍。

今年上半年包括國泰人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、富邦人壽、第一金人壽、南山人壽等 7 家業者，共推出 22 張健走型保單。

至於「健檢型」外溢保單，今年上半年新契約件數為 13,165 件，年增 1,411 件；初年度保費收入為 8,965 萬元，年增 3,301 萬元。「實物給付型」外溢保單今年上半年新契約件數有 216 件，年增 215 件，比起去年同期只有 1 件，已逐漸被民眾接受，初年度保費收入則為 339 萬元，年增 337 萬元。