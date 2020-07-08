〈聚鼎跨國併購〉斥7.66億元收購漢高TCLAD事業部門 明年營收估增5成

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (8) 日宣布，以 2600 萬美元 (約新台幣 7.66 億元)，透過子公司聚燁科技，收購德商漢高集團 (Henkel) 美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板 (TCLAD) 事業部門，預計今年第四季到明年第一季完成併購，併購後聚鼎明年營收可望年增 50%、獲利則增加 15%。

此次併購，聚鼎將以自有資金取得漢高 TCLAD 部門全部資產與業務，包含在美國威斯康辛州 Prescott 約 10 萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how 技術、客戶關係及商譽等，約 273 名員工，但不含債務。

聚鼎表示，公司擁有獨家乾式製程，而 TCLAD 專有濕式製程，能生產優質絕緣介質層，與 TCLAD 合作後，更能達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立更完整產品組合，持續獲取精密傳導需求訂單。

漢高的 TCLAD 部門，前身為美商貝格斯公司 (Bergquist) 轄下的散熱產品部門，專攻高導熱率的各類應用市場，產品涵蓋商用及車用 LED 照明、工業用 LED 特殊照明、工控電源 (IPM)、航太國防應用等。

聚鼎 6 月營收 1.27 億元，月減 3.3%、年減 14.3%；第二季營收 4.09 億元，季增 14.1%、年增 4%；上半年營收 7.67 億元，年增 10.6%；對於下半年，公司維持先前法說會看法，認為在美系客戶 5G 心機、智慧表的 PPTC 重啟拉貨，車燈用散熱基板 (TCB) 新客戶加入下，下半年營運可望優於上半年。