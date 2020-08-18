〈大聯大法說〉Q3遠距、5G動能續旺 可望保持成長季增逾1成

半導體通路龍頭商大聯大 (3702-TW) 今 (18) 日召開線上法說，展望第 3 季，副總經理林春杰表示，受惠遠距商機帶動筆電、雲端伺服器需求持穩，加上 5G 應用發酵，營運估可維持成長，法人指出，大聯大第 3 季營收可望季增逾 1 成。

林春杰表示，第 2 季筆電、Chromebook 等出貨維持強勁，且工作習慣改變帶來的需求將延續至本季，而伺服器則因客戶拉貨強勁，本季成長放緩，估個位數季增幅，車用市場也緩步回溫。

手機方面，他認為，仍受疫情衝擊，由於疫情改變消費習慣，換機時間拉長，今年手機總量估年減約 12%，而 5G 基站布建、服務等拉貨也稍有遞延，明年才有機會反彈。

展望未來，林春杰表示，大聯大將持續掌握市場需求，並進行策略性投資，日前宣布入股台驊 (2636-TW)，持股 10.1%；智慧倉儲方面，財務長袁興文表示，布局持續進行，香港已在去年底開始運作，未來將陸續規劃中國東莞、台灣、東南亞布局建置，除通路本業外，也將拓展傳統直銷範疇，預期營收貢獻要到 2022、2023 年。

至於零組件缺貨，林春杰表示，市場上有此問題，但大聯大配合原廠、客戶需求調整，估對下半年營收影響有限。

大聯大第 2 季稅後純益 21.2 億元，季增 27.8%、年增 30.2%，每股純益 1.19 元；上半年純益 37.79 億元，年增 28.8%，每股純益 2.18 元；7 月營收達 573.07 億元，月增 21.04%、年增 24.47%，創下歷史新高紀錄。