美時Q4調降原料藥價格 可貢獻每股純益0.74元

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (18) 日召開線上法說，策略暨財務副總沈燁表示，隨著戒毒癮藥在美國市占率趨穩，與原料供應商洽談調整價格，估第 4 季原料價格將開始調降，有助毛利率成長，初估對全年每股純益可貢獻 0.74 元。

沈燁指出，自美國市場推出戒毒癮藥後，市占率逐步成長，截至今年 7 月底市占率已達 36%，儘管美國受到新冠肺炎疫情衝擊，但整體藥品市場影響有限，預期下半年市占率有望維持目前水準。

沈燁表示，隨著戒毒癮藥在美銷售趨於穩定，已與原料供應商討論降價，預計第 4 季前會先完成去化庫存，並開始銷售價格較低的原料，法人估，此舉可帶動美時毛利率增長 5%，每股純益貢獻 0.74 元。

美時去年在韓國銷售減肥藥 Qsymia，目前在該領域市占第一，不過今年第 1 季韓國受到疫情衝擊加上匯損，業績些微受到影響，但整體用藥需求已從第 2 季回升，預期下半年可逐步成長。

另外，美時旗下血癌用藥 Lenalidomide 原廠為 Celgene，原廠過去與美時及另一藥廠 Natco 有專利訴訟問題，三方去年達成和解，根據和解規範，美時可在 2022 年在美國上市開賣。

沈燁指出，血癌用藥預計 9 月可取得美國藥證，雖然需待 2022 年才能啟動銷售，但目前市場上，只有一家藥廠販售藥品，尚未有其他藥廠將取得藥證，估美時 2022 年開始銷售後，仍為唯二的藥品供應藥廠。