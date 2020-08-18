台股臉綠失守12900點 三大法人聯手賣超51億元

受到華為禁令擴大衝擊，聯發科今 (18) 日股價應聲跌停，華為概念股哀鴻遍野，權王台積電也在尾盤遭調節翻黑，終場大盤下跌 83 點，失守 12900 點關卡，一度回測 5 日線支撐，三大法人同站賣方，合計賣超 51.09 億元。

台股終場下跌 83.97 點或 0.65%，收在 12872.14 點，成交值略放大至 2463.72 億元。觀察籌碼面，外資終止連 3 買，轉為賣超 29.94 億元；投信小幅賣超 1798 萬元；自營商同步賣超 20.96 億元，三大法人合計賣超 51.09 億元。

美國擴大對華為禁令，將 38 家子公司列入黑名單，法人預期聯發科晶片出貨恐受衝擊，今日股價亮燈跌停收 617 元，市值失守兆元大關。其他華為概念股立積、矽力 - KY 同步落入跌停，聯詠、精測等均跌逾 7%，璟德、祥碩、穩懋、玉晶光、日月光投控、京元電等股價也都應聲下挫。

台積電今日在平盤附近遊走，終場前遭遇調節，股價翻黑收在 433 元；鴻海持續回檔修正，失守 80 元關卡；大立光賣壓較重，終場重挫 4.7%，收 3715 元，創波段新低。

電子權值股走軟，資金輪動至風電族群，世紀鋼、永冠 - KY 營運動能強勁，今日股價一度觸及漲停；台船、上緯投控、永崴投控、新光鋼等漲勢也相當凌厲。

觀察盤面焦點個股，製鞋廠豐泰今日除權息，股價開高走高，大漲近 5%，順利邁向填權息之路。鴻海旗下工業電腦廠樺漢下半年營運樂觀，股價勁揚 7%，創近 2 年新高。長華 * 股票面額由 10 元變更為 1 元，股價持續亮燈漲停。國光生挾新冠肺炎疫苗題材利多，激勵股價攻上漲停，高端疫苗、ABC-KY 也同步亮燈漲停。