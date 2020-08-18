〈台股盤後〉權值三王走弱、華為禁令空襲概念股 失守12900點

台股今 (18) 日受美國宣布加強華為禁令，以聯發科為首的相關概念股全面重挫、權值三王也同步走弱，盤中一度大跌逾百點，終場失守 12900 點大關，成交量為 2463.72 億元。

華為概念股受美國擴大納入禁令範圍利空襲擊，概念股與 IC 設計族群股價應聲倒地，聯發科、立積、矽力 - KY 皆被打入跌停，聯詠、精測、玉晶光、璟德、祥碩、穩懋、瑞昱跌幅皆超過 5%。

權值股方面，權王台積電在多空拉鋸下，維持平盤震盪，終場以小跌作收，股王大立光也受華為禁令影響，開低走低，跌幅接近 5%，跌逾百點，鴻海也相對疲軟，維持盤下震盪。

盤面上強勢族群，防疫、生技族群逆勢走揚，國光生、美德醫 - DR、永昕、高端疫苗、大學光亮燈漲停，台康生技、合一、亞獅康 - KY、杏國皆在盤上，太陽能族群也續強，達能再度亮燈漲停，茂迪、碩禾、安集、聯合再生表現也不俗，

另一方面，離岸風電概念股中永冠 - KY、潤泰材、世紀鋼、上緯投控表現也不俗，而受惠比特幣衝上 12000 美元大關，寫下今年高點，也帶動挖礦概念股相對大盤強勢，映泰強攻漲停，技嘉漲逾 5%，華擎、撼訊、青雲、微星也相對大盤強勢。

法人指出，在華為利空衝擊下，電子概念股短線恐拉回整理，部分漲多股也面臨修正壓力，資金持續從電子族群轉向中小型傳產股，但國際局勢變化仍將左右盤勢，建議投資人操作保守觀望，切勿貿然追價。