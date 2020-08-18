華為概念股殺聲隆隆 台股急挫回測5日線 下跌83點收12872點

受到美國政府擴大對華為限制的衝擊，聯發科今 (18) 日股價應聲跌停，華為概念股殺聲隆隆，台股一度跌逾百點，回測 5 日線，資金轉向生技及中小型股，終場跌幅收斂，下跌 83.97 點或 0.65%，收在 12872.14 點，成交值略放大至 2463.72 億元。

美國擴大對華為禁令，將 38 家子公司列入黑名單，法人預期聯發科晶片出貨恐受衝擊，今日股價亮燈跌停收 617 元，市值失守兆元大關。其他華為概念股立積、矽力 - KY 同步落入跌停，聯詠、精測等，均跌逾 7%，璟德、祥碩、穩懋、玉晶光、日月光投控、京元電等股價也都應聲下挫。

至於其他權值股，台積電今日在平盤附近遊走，終場翻黑收在 433 元；鴻海也持續回檔修正，失守 80 元關卡；大立光賣壓較重，終場重挫 4.7%，收 3715 元，創波段新低；台塑、台達電、統一、國巨、和泰車等皆震盪走跌；不過，台泥、豐泰、聯電、中華電等多檔仍守在盤上。

電子股普遍走弱，資金轉向生技、機電、水泥及中小型股。國光生新冠肺炎疫苗第一期臨床試驗獲准，今日股價跳空漲停，高端疫苗、ABC-KY 同步亮燈漲停，全宇生技 - KY、大學光、合一等也漲逾 5%。

離岸風電族群成為買盤追捧焦點，世紀鋼握有沃旭和 CIP 訂單，營運動能強勁，股價一度漲停；永冠 - KY 風機鑄件產能持續滿載，股價也觸及漲停；台船、上緯投控、永崴投控、新光鋼等多檔同步走堅。

電腦相關類股也獲資金青睞，鴻海旗下工業電腦廠樺漢今日大漲 7%，股價創近 2 年新高；研華、凌華、廣積均漲逾 1%。板卡品牌廠華碩、技嘉、微星、華擎漲勢也不俗。不過，代工廠則相對弱勢，廣達、緯創、英業達、仁寶股價均走跌。