〈台股盤中〉華為概念股臉綠 生技逆勢翻紅 失守12900點

美國再對華為祭出禁令，衝擊以聯發科為首的相關概念股股價臉綠，權值三王、IC 設計股價同步翻黑，台股今 (18) 日開高走低，指數早盤一度逼近「萬三」後隨即拉回跌破 12900 點，櫃買指數雖有生技股支撐，但仍不敵賣盤，盤中同步翻黑，預估量突破 2500 億元。

美中關係持續緊繃，美國昨日宣布擴大對華為的制裁，將華為子公司涵蓋納入禁令範圍，受利空衝擊，華為概念股與 IC 設計族群股價應聲倒地，聯發科盤中一度跌停，維持近 9% 跌幅。

華為概念股立積重挫跌停，玉晶光、聯詠盤中也重挫逾 6%，穩懋盤中也近 4% 跌幅，大立光、台燿、瑞昱、易華電等，盤中也在賣單調節下盤中分別有 1~2% 的跌幅。

IC 設計族群在指標股聯發科領跌下，愛普跌停，矽力 - KY、揚智盤中大跌 7% 以上，賣壓沉重；不過凱鈺由於恢復普通交易，股價大漲逾 9%，鈺創、太欣也有 2~3% 的漲幅。

光電族群指標股大立光盤中大跌近 3%，新世紀列為全額交割股跌停鎖住，晶電、GIS-KY、今國光盤中也有 2% 以上跌幅。

生技族群在防疫議題下翻紅，國光生新冠肺炎疫苗獲衛福部有條件可進行第一期臨床試驗計畫，股價直奔漲停，ABC-KY 也大漲逾 5%，全宇、亞諾法等個股盤中也有 3% 以上漲幅。

法人指出，華為利空下，原先支撐盤勢大局的電子概念股，短線恐拉回整理，部分漲多股也面臨修正壓力，操作策略建議保守觀望，勿貿然追價。