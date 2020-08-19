◆盤勢分析

1. 美國 7 月房屋營建活動增速創近 4 年最快，提振市場的樂觀情緒，加上亞馬遜強勢領漲之下，S&P500 及 NASDAQ 指數雙雙刷下歷史新高，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.58 至 0.73％，美股四大指數短期高檔盤堅。亞馬遜上漲 4.09%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,500 點至 12,600 點，壓力為 13,031 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為 168 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並再創歷史高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、綠能、原物料、內需、生技 / 防疫等。

5.2474 可成 18 日宣布，將旗下泰州廠以 14.27 億美元（約當新台幣 420 億元）現金售予陸廠藍思科技，預計今年底前完成交割。可成董事長說，雖然會有一段時間營收比較低，但是「現在的後退是為了更好的前進，改變的時候到了！」，可成在 18 日晚間也公告，將於 10 月 5 日舉行股東臨時會通過此議案。不過，泰州廠的營收、產能在可成佔比均達 40％，換言之，交易完成後，明年可成營收將短少 4 成，雖然可成預期第三季營收持續季增，但在新產品布局尚未發酵之下，短線恐衝擊外資法人對可成的投資評價。

6. 美國對華為祭出新禁令，市場擔憂聯發科（2454）、聯詠（3034）、立積（4968）等華為晶片供應商出貨受挫，IC 設計族群成為昨（18）日成為台股重災區。外媒點名，「華為新禁令，遭殃的不僅是聯發科」，記憶體廠恐是下一波受影響的業者。三星、SK 海力士等國際大廠，以及 2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦等台灣記憶體廠，均供貨華為。

7.CMOS 影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）18 日召開法人說明會，總經理呂紹萍表示，同欣電 6 月完成併購 CIS 封測廠勝麗，預期第三季合併營收可望季增逾兩成，第四季雖然不確定性仍高，但仍抱持審慎樂觀看待，明年主要產品線均具新動能，預期明年營運表現及成長動能可望優於今年。

