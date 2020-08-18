工研院攜泰博開發個人化檢測站 導入土耳其醫療中心

工研院今 (18) 日表示，攜手泰博 (4736-TW) 及土耳其家電龍頭廠 Arcelik，開發出複合式個人化健康檢測站，2 分鐘可完成 5 項生理資訊量測，包括血壓、血氧、心電圖、體重與體溫等，此產品已取得歐盟 CE 認證，並導入土耳其多家醫療中心。

複合式個人化健康檢測站利用演算法進行高生理量測與分析，其中心房顫動，心律過速和心律過緩等可了解心律相關疾病風險，同時也能測量血壓，呼吸頻率，血氧飽和度及體溫等。此產品已獲得歐盟醫療器材 CE 認證，並應用在土耳其多家大型醫療中心。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，該產品結合工研院場域實證經驗與服務設計能力、泰博的醫療系統解決方案，並連結 Arcelik 該地區醫療器材廠商，共同進行開發。

據統計，土耳其人口約 8200 萬人，每 1000 人僅有 1.9 位護士照護，檢測站能快速掌握生理數據、提升醫療效率，及減少醫護人員接觸感染。

Arcelik 亞洲區經理 Özgür Baydarol 說，當病患在檢測站內，面對顯示器屏幕，AI 人工智慧機器將以人臉識別連結醫療資訊系統，引導病患完成醫院註冊和生理數據測量，並運用語音助理詢問病史和症狀，蒐集個人生理數據後，檢查報告將自動建檔，並透過醫療資訊系統發送給醫師。

泰博董事長陳朝旺指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也改變醫療型態，此次合作也搭上趨勢，能減輕第一線醫療工作人員負擔與感染風險，未來可望導入一般藥局，擴大使用範圍。