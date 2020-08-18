加州還能叫外賣！Uber關閉加州共享乘車業務 但送餐服務持續運作

Uber (UBER-US) 週一宣布，雖然公司本週末將關閉加州的共享乘車業務，但送餐業務仍會持續運作。

美國加州法院上週一發佈暫時禁制令，禁止 Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 將司機定義為承攬關係，而該視為僱傭關係，Lyft 和 Uber 管理階層隨即上訴。

該禁令將於本週五生效，目前尚不清楚法院能否在週四之前做出推翻禁制令的裁決，若未推翻，那麼 Uber 和 Lyft 本週五起均將被迫暫停在加州的業務。

繼上週三 Uber 宣布將暫停在加州的共享乘車業務後，Uber 發言人週一表示，Uber 的送餐部門「Eats」似乎不受加州法院的禁令影響。

由於新冠病毒大流行，許多企業和餐館關閉，眾人居家防疫，大大有利 Eats 推廣業務，使其第二季送餐訂單增加一倍，而過去在營收占比接近 2/3 的共享乘車業務，其預約訂單則年減 75% 之多。

Uber 去年 11 月公布，加州地區代表 Uber 全球共享乘車和送餐業務總預定金額的 9%，但調整後的 EBITDA 金額微不足道。Lyft 的業務僅在美國，且沒有發展送餐服務，上週三 Lyft 透露加州在其總乘車量中占比 16%。

這兩家公司均認為，加州是美國自疫情中復甦速度最慢的城市之一。