〈茂迪展望〉下世代產業鏈重新洗牌 有意組太陽能國家隊

茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢今 (17) 日表示，隨著 N 型電池問世，下世代太陽能產業鏈將重新洗牌，希望藉此整合國內技術與資源，打造新世代國家隊，並期望引來國發基金注資，持續推動台灣綠能產業發展。

葉正賢指出，茂迪已與工研院合作，開發出超高效 N 型 TOPCon 電池，封裝成模組後，轉換效率達 23%，等同以相同發電度數，可節省 10% 以上用地面積，產品具高度競爭力。

茂迪規劃，N 型電池初期產能約 18-20 MW，預計第四季開始投入市場，且毛利率優於公司平均，有助產品組合持續改善，不過由於太陽能產業變化劇烈，目前仍無大舉擴產計畫，傾向與策略夥伴一同搶攻下世代太陽能商機。

葉正賢指出，此次期望與業內經營績效良好的業者結盟，整合下世代新型電池的技術與資源，力抗中國廠商競爭，初步規劃國家隊資本額約 30 億元，希望引來國發基金注資，有助營運穩健。

據了解，現有 N 型電池技術的國內廠商，除茂迪外，也有中美晶 (5483-TW) 與聯合再生 (3576-TW)。

至於政策面，葉正賢表示，今年政府太陽光電建置目標 2.2 GW，恐無法達標，另針對用電大戶政策向政府呼籲，期望採購通過 VPC 認證的產品，維護發電品質。