茂迪Q2毛利率衝高帶動轉盈 每股賺0.51元 寫4年來新高

太陽能模組廠茂迪 (6244-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，稅後純益 1.8 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.51 元，寫 16 季以來新高，上半年稅後純益 0.86 億元，也較去年轉盈，每股稅後純益 0.24 元；受惠模組出貨大增，茂迪獲利明顯改善，毛利率也衝上 9 年半新高。

茂迪第二季營收 10.21 億元，季增 36.86%，年減 35.3%，毛利率 15.92%，季增 13.99 個百分點，年增 15.59 個百分點，營益率 6.72%，較上季與去年同期轉正，稅後純益為 1.83 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.51 元。

茂迪上半年營收 17.67 億元，年減 37.14%，毛利率 10.01%，較去年同期轉正，營益率 - 1.87%，稅後純益 0.89 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 0.24 元。

茂迪指出，第二季受惠電站案場開工，太陽能模組板需求大增，加上轉換效率提高，單位成本持續下降，帶動模組營收占比提高至八成，獲利也較去年同期改善，上半年轉虧為盈。

茂迪第二季也持續活化資產、處分一廠廠房，帶動現金流增加，資金則用於償還銀行貸款，負債比降至 62%，減少利息負擔，至於太陽能電廠業務，茂迪目前共有 30 個電站以上，開發中的也有 20 多個，可望穩定貢獻獲利。

茂迪新技術也有斬獲，與工研院合作的超高效 N 型的 TOPCon 電池已開發完成，模組轉換效率超過 21%，可讓同樣的發電度數，節省用地面積逾 10%，適合地窄人稠的台灣市場，並提升公司產品競爭力，預計第四季投入市場。