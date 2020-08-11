茂迪Q2虧轉盈 股價奔漲停創2年來新高

太陽能模組廠茂迪 (6244-TW) 第二季每股純益 0.51 元，較上季與去年同期虧轉盈，上半年也轉呈獲利，今 (11) 日開盤再度亮燈漲停，連三日攻上漲停板，達 12.7 元，委買張數高掛逾 12 萬張，股價創兩年新高。

茂迪第二季受惠電站案場開工，太陽能模組板需求大增，加上轉換效率提高，單位成本持續下降，獲利表現較佳的模組營收比重，從去年同期的 5 成，提升至 8 成，整體獲利明顯較去年同期改善。

茂迪近期積極轉型，包括擺脫料源長約、處理閒置資產、減資彌補虧損等；去年第四季提列資產減損 5.33 億元，打消多晶電池產能，今年台灣、中國廠皆以高毛利的單晶高效電池與模組產能為主，台灣電池與模組產能各 250 MW，中國則各 300 MW。

茂迪也在今年三月公告，將進行減資彌補虧損，減資金額 18.54 億元，減資比率 34.31%，預計減資完，股本將降至 35.5 億元，可望提高整體公司運作效率。

茂迪第二季也持續活化資產、處分一廠廠房，帶動現金流增加，資金則用於償還銀行貸款，負債比降至 62%，並減少利息負擔，至於太陽能電廠業務，茂迪目前共有 30 個電站以上，開發中的也有 20 多個，可望穩定貢獻獲利。

茂迪新技術也有斬獲，與工研院合作的超高效 N 型的 TOPCon 電池已開發完成，模組轉換效率超過 21%，可讓同樣的發電度數，節省用地面積逾 10%，適合地窄人稠的台灣市場，並提升公司產品競爭力，預計第四季投入市場。