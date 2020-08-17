〈台股盤後〉中小型股接棒領軍 大漲逾百點收復12900點

雖然亞股今 (17) 日漲跌互見，但台股在傳產等中小型股接棒領軍下，推升指數開平走高，終場加權股價指數大漲 160.65 點或 1.26%，收在最高點 12956.11 點，站回 12900 點大關，也寫歷史收盤新高價，成交量為 2215.15 億元。

觀察權值股走勢，蘋概三王中，權王台積電、股王大立光皆漲逾 1%，奠定台股走高氣勢，但鴻海相對疲軟，維持盤下震盪，觀察資金也逐步轉向基期較低的中小型股、傳產族群布局，今電子族群占整體大盤成交比重不到 7 成，占比約 67.42%。

盤面上強勢族群，太陽能族群受惠全球環保綠能意識提升，加上基期較低，達能亮燈漲停，國碩、聯合再生、茂迪、中美晶、太極表現也不俗，塑化股也受惠國際油價逐步回穩，國喬、台達化漲停，聯成、台聚、亞聚也漲逾 6%。

水泥、海運族群表現也不俗，幸福、國產漲逾半根停板，環泥、亞泥、信大、嘉泥也因基期較低成盤上追捧焦點，貨櫃航運股長榮亮燈漲停，也帶動散裝航運股正德、台航、中航維持盤上表現。

電子族群中，受惠遠距商機延續，筆電代工、品牌廠皆釋出下半年需求暢旺展望，廣達、和碩、宏碁、華碩表現不俗，板卡廠指標華擎、映泰漲逾 6%，微星、技嘉、撼訊、承啟也都在盤上。

台股八大類股今全面走揚，帶動台股站回 12900 點大關，以中小型股為主的櫃買指數也持續反彈，收 165 點，上漲 0.58%，成功收復月線，法人表示，近期多頭資金行情持續帶動台股維持高檔，加上類股健康輪動輪漲，整體多方格局不變，投資人可留意具業績、補漲題材個股布局。