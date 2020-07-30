微星推全球首款MiniLED創作者筆電 攻高階市場商機

筆電品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (30) 日宣布，推出全球首款搭載 MiniLED 面板的創作者筆電 Creator 17，繼去年推出 MiniLED 電競筆電後，再度搶攻高階筆電市場商機，隨著新品推出，也有助面板供應商友達 (2409-TW) 營運增溫。

微星表示，下一世代 MiniLED 面板採更簡易的自體發光二極體，相較前一代面板背光模組可望更輕薄且發光勻稱，最新 Creator 17 也搭載英特爾第 10 代 i7 處理器、輝達 GeForce RTX SUPER 系列獨立顯示卡，可望提升平面設計、影音編輯或 3D 繪圖效能。

觀察全球顯示產業競爭，過去以 TFT-LCD 為主軸，但隨著供給過剩，韓廠推動 OLED 面板，台廠友達、群創 (3481-TW) 則轉向從 Mini/MicroLED 面板技術切入，隨著 MiniLED 應用逐步發酵，將成台廠營運動能。

據了解，微星去年 17.3 吋 MiniLED 電競筆電就是採用友達面板，這次創作者筆電 MiniLED 面板也可望由友達供應，友達去年也推出 32 吋 MiniLED 高階顯示器，更計畫明年進一步打進中高階商用市場。

隨著 Mini/Micro LED 顯示技術逐步發酵，研調機構集邦 (TrendForce) 日前也指出，今年在疫情衝擊下，品牌廠積極切入下世代顯示技術發展，將帶動整體供應鏈營運，估 2024 年 Mini/Micro LED 總產值將達 42 億美元 (約新台幣 1230 億元)。