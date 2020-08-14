技嘉Q2純益年增1.4倍 EPS 1.82元 創近九季新高

板卡大廠技嘉 (2376-TW) 今 (14) 公告第 2 季財報，受惠板卡、網通產品需求帶動，第 2 季單季稅後純益達 11.66 億元，季增 71.17%、年增 142.73%，每股純益 1.82 元，為近九季新高。

技嘉第 2 季營收 209.08 億元，季增 21.33%、年增 69.74%，毛利率 16.83%，季增 0.62 個百分點、年減 1.04 個百分點，營益率 5.27%，季增 1.36 個百分點、年增 3.1 個百分點，稅後純益 11.66 億元，季增 71.17%、年增 142.73%，每股純益 1.82 元。

累計技嘉上半年營收 381.41 億元、年增 34.6%，毛利率 16.54%，年增 1.48 個百分點，營益率 4.66%、年增 3.2 個百分點，稅後純益 18.48 億元，年增 153.9%，每股純益 2.91 元。

展望下半年，技嘉看好宅經濟、電競、教育需求，第 3 季旺季可期，8 月主板、顯卡動能可望延續，目前產能利用率仍維持高檔。

伺服器方面，技嘉受惠疫情帶動的遠距商機，第 2 季出貨明顯彈升，超過既定目標，今年也有新客戶加入，全年雙位數成長無虞，法人則估，技嘉全年伺服器出貨將年增 3-5 成，將優於公司年初目標。