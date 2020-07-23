中華電攜五月天代言5G 再加碼資費優惠

中華電 (2412-TW) 今 (23) 日舉行五月天代言 5G 記者會，總經理郭水義表示，五月天除是天王級樂團外，也代表台灣的熱情、年輕、努力，希望能瞄準台灣各個客群升級 5G，此外，因各家資費差異小，加碼宣布，用戶申辦 1399 元資費，10 月底前享熱點分享服務吃到飽優惠。

電信三雄公布 5G 資費後，資費內容差異小，為吸引用戶升級 5G，中華電今日宣布，申辦 999、1199 元資費的用戶，原本網路用量使用完畢會降速至 10 Mbps，現在則可升級為 4G 高速吃到飽；1399 元資費的用戶，則是在 10 月底前，享熱點分享吃到飽。

過去中華電喊話，要讓資費朝向健康環境，並讓傳統吃到飽資費退出市場，此外，市場也擔憂，5G 資費會重演 4G 低資費競爭的情況，對此，行動分公司總經理陳明仕解釋，由於初期許多客戶還處於觀望狀態，申辦 5G 資費的客戶數不多，且為了讓初期就升級 5G 資費的用戶多一些服務，才會推出相關優惠。

陳明仕表示，目前 5G 用戶數已突破萬戶，其中 1399 元資費占整體 7 成，有助提升平均每戶貢獻金額 (ARPU)，並維持用戶數目標，今年底前達 30 萬戶、一年內上看百萬戶，力拚 4 年內 4G 用戶全數升級 5G。

行動通信分公司副總胡學海看好，隨著手機品牌陸續推 5G 手機，除目前的三星、Sony、LG 等高階與中階手機外，後續還有宏達電 (2498-TW) 及中國品牌等，加上若蘋果如期推出 5G 手機，均有助於 5G 升級潮。