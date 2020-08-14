外資看好和碩合併綜效大買近2萬張 調節金融股

台股今 (14) 日終場收在 12795 點，漲幅 32.33 點或 0.25%，周線連 9 紅，收復 5 日線，成交值略降至 2126 億元，其中，外資看好和碩收購鎧勝全數股權，砸逾 12 億元、大買和碩近 2 萬張；賣超標的則鎖定金融族群。

三大法人均站在買方，外資持續買超 39.5 億元；投信轉為買超 6.85 萬元；自營商則買超 12.59 億元，合計買超 58.93 億元；期貨方面，外資淨多單口數增加 173 口，多單未平倉口數升至 28744 口。

外資今日除買超和碩近 2 萬張外，其他則包括元大滬深 300 正 2 逾 1.7 萬張、彩晶 1.6 萬張、長榮近 1.3 萬張、宏碁則有 1.1 萬張，國喬、廣達、瀚宇博均有逾 7000 張。

外資賣超標的鎖定金融族群，包括中信金、第一金逾 9000 張，華南金、兆豐金分別賣超 8601 張及 6964 張，其他賣超電子股有英業達 7267 張、日月光投控 6936 張，另外調節可成、緯創、奇鋐等。

投信買超前 10 名，分別為台泥、和碩、廣達、長榮、技嘉、國產、茂迪、裕隆、鴻海及欣興；賣超前 10 名則包括友達、群創、景碩、長興、精材、華通、南電、聯詠、欣銓及宜特。

自營商買超標的包括彩晶、群創、友達、廣達、定穎、友訊、潤泰新、元大金、中環及聯電；賣超標的包括長榮、元太、鴻海、裕隆、聯鈞、聯強、玉山金、東元及華新。

法人表示，由於台幣近期走升趨勢漸緩，加上美股上檔壓力重，台股短期維持高檔震盪，不過中長期偏多格局尚未改變，待漲多個股整理後，有機會持續上攻。