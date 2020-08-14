〈財政部記者會〉境外資金匯回專法首年優惠今落日 申請匯回規模上看2100億元

《境外資金匯回專法》首年稅率優惠今 (14) 日截止，在美中貿易戰推波助瀾下，加速台商資金匯回意願，截至昨 (13) 日止，申請匯回資金多達 2076 億元，遠遠超過原本低推估 1300 億元目標，預估首年申請匯回金額上看 2100 億元。

為期兩年的《境外資金匯回專法》去年 8 月 15 日上路，今天實施屆滿一週年，只要趕在今天之前申請匯回資金並獲核准，皆可享有 8% 租稅優惠，進行實質投資稅率可再減半至 4%，財政部長蘇建榮今 (14) 日表示，截至 13 日止申請匯回資金約 2076 億元，如果加上今天申請的資金規模，預估將超過 2100 億元。

蘇建榮指出，受到美中貿易戰與國際政經環境變化影響，5 月以來資金匯回情況有變踴躍趨勢，以 7、8 月來說，每天平均約有 20 億到 30 億元資金申請匯回，主要是資通訊與 IC 設計業為大宗。

根據財政部統計，目前共有 905 件申請匯回，其中個人申請件數 663 件、營利事業 302 件；已獲核准匯回件數共 784 件，其中 623 件已將資金匯回、金額約 1362 億元。

根據專法規定，資金匯回後投入政府指定項目進行實質投資，優惠稅率可降至 4%，目前已有 154 件資金匯回、投資金額 467 億元。

蘇建榮說，只要是今天申請匯回並獲核准者都可享有首年 8%、實質投資 4% 的優惠稅率，如從最近兩個月每天約 20 億到 30 億元不等的申請匯回規模來看，第一年申請匯回金額應可超過 2100 億元。

明 (15) 日起申請匯回者稅率將提高至 10%，進行實質投資者優惠稅率可降至 5%，媒體提問，第二年稅率提高是否影響資金匯回意願？蘇建榮對此回應，第二年稅率雖比首年高，但比起直接匯回 20% 的稅率還是相對有誘因。