台股強勢翻紅收復5日線 漲32點收12795點周線連9紅

台股今 (14) 日開低走高，台積電、聯發科等大型電子權值股普遍回檔整理，傳產及業績成長股接棒撐盤，維持類股輪動格局，PCB、NB、航運、面板等族群漲勢強勁，帶動指數翻紅，終場上漲 32.33 點或 0.25%，收在 12795.46 點，收復 5 日線，成交值 2126.79 億元，周線維持連 9 紅，但指數止步連 8 漲。

台積電昨日大漲逾 2% 後，今日再度陷入修正，終場小跌 0.5%，收 427 元，市值力守在 11 兆元之上；鴻海維持上漲走勢，終場漲逾 1%，收在 80.4 元；大立光則在平盤附近遊走，終場小漲以 3855 元作收。

IC 設計指標股聯發科持續盤整，今日一路在平盤下震盪，收在 680 元；股后祥碩翻紅大漲近 4%，股價來到 1845 元；矽力 - KY 則跌近 1%，收 1740 元。

航運股止跌回穩，持續獲得買盤敲進，長榮海股價亮燈漲停，陽明、裕民、萬海、新興、四維航、台驊、慧洋 - KY 等漲勢也相當強勁，長榮航及華航股價皆走升。

觀察盤面焦點，和碩擬私有化機殼廠鎧勝，利多消息帶動鎧勝 - KY 跳空漲停，委買逾 20 萬張高掛。廣達受惠筆電、伺服器出貨持續成長，今日股價強勢漲逾 8%，再度擠下鴻海躍居代工股王寶座。PCB 族群也持續獲買盤青睞，南電股價翻紅攻上漲停，拉出一根長紅 K。