台股翻紅一度站上12800點 三大法人聯手買超58.9億元

台股今 (14) 日開低走高，大型權值股普遍回檔整理，傳產及業績成長股扮演撐盤要角，PCB、NB、航運、生技等族群漲勢相當強勁，帶動指數翻紅一度站上 12800 點，終場收在 12795 點，收復 5 日線，成交值略降至 2126 億元，三大法人同站買方，合計買超 58.93 億元。

加權指數終場上漲 32.33 點或 0.25%，收在 12795.46 點，周線維持連 9 紅，但指數止步連 8 漲。觀察籌碼面，外資持續買超 39.5 億元；投信終止連 5 賣，轉為買超 6.85 萬元；自營商同步買超 12.59 億元，三大法人合計買超 58.93 億元。

權王台積電再度陷入修正，終場小跌 0.5%，收 427 元，市值力守在 11 兆元之上；鴻海、大立光則維持上漲走勢，分別收在 80.4 元、3855 元；其他權值股普遍走軟，日月光投控、兆豐金、台塑化、光寶科等皆跌逾 1%。

和碩擬私有化機殼廠鎧勝，利多消息帶動鎧勝 - KY 跳空漲停鎖在 83.4 元，鴻海旗下的鴻準同步走揚，機殼三雄中僅可成股價獨憔悴，下挫逾 2%。

廣達看好下半年筆電、伺服器出貨持續成長，今日股價強勢大漲 8%，再度擠下鴻海躍居代工股王寶座；NB 股同步獲得資金進駐，品牌廠華碩、宏碁及精英、神基等多檔皆漲逾 1%。

受惠第 3 季主流尺寸面板價大漲，友達、群創雙雙走高，漲逾 1%；彩晶更是強勢翻紅，逼近漲停價，創半年多來新高。伺服器需求強勁，PCB 族群也持續獲買盤青睞，南電股價戲劇性翻紅攻上漲停，拉出一根長紅 K；定穎也強勢攻漲停。

航運股止跌回穩，持續獲得買盤敲進，長榮海亮燈漲停，陽明、裕民、萬海、新興、四維航、台驊等漲勢也相當強勁。生技股方面，原料藥廠中化生、台耀雙雙亮燈漲停，台灣神隆、永日、展旺、松瑞藥等也都有 2-4% 的漲幅；口罩股美德醫療 - DR 噴出漲停，恆大、康那香、新麗也有 4-6% 的漲幅。