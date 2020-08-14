〈台股盤後〉航運、生技撐腰 中小型股強漲 收復5日線

台股今 (14) 日電子權值股、台塑四寶熄火，由傳產、航運、生技股接棒，帶領指數盤中由黑翻紅，最高至 12780.19 點，隨後至平盤震盪，加上中小型個股撐盤下，終場收在 12795.46 點，漲幅 32.33 點或 0.25%，周線連 9 紅，收復 5 日線，成交量 2127 億元。

觀察電子三雄今日表現，鴻海表現最強勢，開盤重回 80 元關卡，收漲逾 1%；台積電昨日回神後，今日在盤下震盪，終場下跌 2 元；大立光則收在 3855 元，小漲 0.12%。

今日資金轉向航運、水泥族群，長榮盤中亮燈漲停，來到 13.55 元，寫今年來新高；陽明也有逾半根漲停，創 1 年多來新高；萬海也有 4% 漲幅；台泥、信大收漲 4%，嘉泥、亞泥等也收紅盤。

生技族群以原料藥相關個股表現較強勢，台耀、中化生收在漲停價位，神隆、展旺、生展、永日表現不俗；其他生技股包括恆大、中化、寶齡富錦等也拉出半根漲停。

代工大廠和碩昨日宣布，將以每股 87.5 元收購鎧勝 - KY 全數流通在外股權，溢價約 15.2%，市場看好此次合併綜效，鎧勝跳空漲停鎖住，來到 83.4 元，委買高掛近 20 萬張；和碩也有半根漲停。

法人表示，由於台幣近期走升趨勢漸緩，加上美股上檔壓力重，台股維持高檔震盪，短期不易往萬三邁進，可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。