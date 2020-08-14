威剛上半年純益年增1.85倍 每股賺3.32元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (14) 日公告第 2 季財報，受到產品價格走跌影響，侵蝕毛利率，使單季獲利縮水，稅後純益 2.63 億元，季減 43.3%，年增 1.65 倍，每股純益 1.2 元；不過上半年稅後純益 7.38 億元，年增 1.85 倍，每股純益 3.32 元。

威剛第 2 季營收 74.71 億元，季增 3.23%，年增 33.62%，毛利率 14.17%，季減 9.59 個百分點，年增 5.6 個百分點，營益率 4.44%，季減 8.47 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 2.63 億元，季減 43.3%，年增 1.65 倍，每股純益 1.2 元。

威剛上半年營收 147.08 億元，年增 22.36%，毛利率 18.79%，年增 9.06 個百分點，營益率 8.43%，較去年同期轉正；稅後純益 7.38 億元，年增 1.85 倍，每股純益 3.32 元。

威剛表示，雖然全球經濟活動受疫情干擾，但居家工作及遠距教學的新生活型態，帶動第 2 季記憶體需求，包括 DRAM 模組及 SSD 備貨動能逐月向上。不過，法人指出，由於終端產品價格走跌，侵蝕毛利率表現，使獲利表現較上季衰退。

威剛強調，近年營運深耕工控應用及電競產業，績效穩健，未來也將繼續布局電競、工控、車電、物聯網及 5G 應用相關商機，以持續提升公司獲利率。