SSD動能強 威剛Q2營收季增2%寫7季新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 27.3 億元，受惠 SSD 與筆電需求動能持續，營收月增 6.3%，年增 40.96%；第 2 季營收 73.32 億元，季增 2.04%，年增 31.6%，近 7 季新高；上半年累計營收 145.17 億元，年增 21.2%。

威剛表示，雖然全球經濟活動受疫情干擾，但居家工作及遠距教學的新生活型態，帶動第 2 季記憶體需求，包括 DRAM 模組及 SSD 備貨動能逐月向上，6 月 SSD 產品營收也續創新高、達 9.66 億元，較去年同期成長近 7 成，營收占比達 35.4%，已連續 2 個月站穩 35% 以上，

從第 2 季產品結構來看，DRAM 產品營收占比 52.31%，SSD 為 33.08%，記憶卡、隨身碟與其他產品線 14.61%。今年上半年 DRAM 營收約 48.93%，SSD 營收比重 32.17%，記憶卡、隨身碟與其他產品線為 18.9%。

威剛第 1 季毛利率寫新猷，營益率也寫逾 5 年來新高，稅後純益 4.47 億元，較上季轉盈，每股純益 2.06 元，純益與 EPS 均近 10 季新高，單季已賺贏去年全年。