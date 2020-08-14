〈神盾法說〉手機復甦力道強 Q3營收估優於上季 晶圓產能吃緊訂單供不應求

指紋辨識晶片業者神盾 (6462-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望第三季，財務長張家麒表示，由於 8 吋晶圓產能吃緊，目前無法滿足客戶訂單，不排除營收會有遞延情況發生，但手機復甦力道強勁，整季營收估較上季成長。

張家麒指出，隨著傳統旺季到來，韓國、中國客戶自 7 月起拉貨力道回溫，到了 8 月仍強勁，且有急單產生，本季也出貨中國第三家手機品牌廠，整季訂單能見度高。

張家麒表示，儘管客戶需求強勁，但受限 8 吋晶圓產能滿載，部分產品供不應求，從目前拿到的晶圓產能來看，預計營收會有遞延情況發生，價格則未感受到任何變動。

新品方面，神盾超薄式光學指紋辨識晶片已開始出貨，不過由於 5G 高階手機需求疲軟，加上對用戶體驗無明顯增值，出貨較預期有很大落差，對今年營收貢獻仍小。

至於大面積光學指紋辨識晶片、FTDDI(全屏指紋觸控驅動整合晶片)，張家麒認為，大面積光學指紋辨識晶片生產進度較快，預計下半年進入 Tape-out(設計定案)；FTDDI 則與敦泰 (3545-TW) 合作，由於相關技術須與面板廠協同合作，目前仍未有明確的量產時程。

神盾今年新任獨董陳來助，是前友達 (2409-TW) 總經理暨執行長，也有助公司在 FTDDI 的布局。

展望全年，張家麒坦言，全球疫情持續蔓延，加上政經局勢變動大，目前仍無法看到第四季，且客戶今年推出新機種較去年少，展望仍審慎看待。