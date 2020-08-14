歐買尬Q2 EPS寫7年半新高 上半年轉盈每股賺0.69元

歐買尬 (3687-TW) 今 (14) 日公告第 2 季財報，受惠多款經典 IP 遊戲穩定貢獻、新虛寶交易平台交易倍數成長、及轉投資綠界科技獲利走揚，稅後純益 1138 萬元，季增 20.3%，每股純益 0.38 元，連 6 季上揚，寫 7 年半以來單季新高；上半年稅後純益 2084 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.69 元。

歐買尬第 2 季營收 3.07 億元，季增 3.37%，年增 18.2%，毛利率 37.63%，季增 0.62 個百分點，年增 1.06 個百分點，營益率 14.9%，季增 0.87 個百分點，年增 2.76 個百分點；稅後純益 1138 萬元，季增 20.3%，較去年同期轉盈，每股純益 0.38 元。獲利已連續 6 季走揚

歐買尬上半年營收 6.04 億元，年增 19.8%，毛利率 37.32%，年增 1.95 個百分點，營益率 14.47%，年增 6.16 個百分點；稅後純益 2084 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.69 元。

歐買尬 IP 策略型手遊新作《進擊吧！三國 2》，7 月底封測至今不到 2 周，伺服器已加開至第 5 服，熱度持續攀升，並於昨 (13) 日正式在雙平台上線。由於《進擊吧！三國 2》前座《進擊吧！三國》表現亮眼，為原團隊打造的續作，法人看好，在暑期旺季及宅經濟延燒下，將為公司營運帶來強勁成長動能。

歐買尬表示，旗下多款經典端遊《救世者之樹》、《LUNA2》、《新飛飛 Online》等，陸續推全新改版計畫，營運貢獻穩定，加上結合集團旗下第三方支付綠界科技、歐付寶電子支付的金流開發技術，推出「FunPoint」平台，會員數及交易量大幅提升，在多款熱門遊戲及 FunPoint 平台各產品挹注下，獲利成長可期。