歐買尬旗下綠界科技上半年純益年增24% 每股賺6.66元

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 轉投資公司第三方支付商綠界科技 (6763-TE) 今 (14) 日公布上半年財報，在疫情帶動下，網路收款需求大增，帶動上半年營運走強，稅後純益 8590 萬元，年增 24%，每股純益 6.66 元。

綠界科技上半年營收 5.18 億元，年增 15.75%，毛利率 37.75%，年增 2.57 個百分點，營益率 20.25%，年增 1.1 個百分點；稅後純益 8590 萬元，年增 24%，每股純益 6.66 元。

綠界科技表示，今年受疫情影響，網路收款需求大幅增加，原先死守實體通路的名店，也都開始考慮轉往虛擬通路進行販售，以求將疫情影響降到最低，加上政府加大電商補助，帶動上半年業績走強。

綠界科技下半年度將自建票券發行平台，鎖定無能力進行履約保證的中小型店家，提供線上票券及紙本票券發行服務，從銀行價金保管、發行票券到核銷一條龍完成，此業務上線後，有機會持續推升下半年營收表現。

綠界科技成立於 1996 年，實收資本額新台幣 1.28 億元，歐買尬持股 31.68%，主要從事金流代收業務，在台灣第三方支付市場市占率第一；去年營收 9.36 億元，年增 47.56%；稅後純益 1.35 億元，較 2018 年大幅成長 89.6%，每股純益 12.48 元。今年 4 月登興櫃，預計第 4 季上櫃。