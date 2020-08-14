聯合再生虧損收斂 Q2每股虧0.24元

聯合再生 (3576-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，稅後虧損 6.41 億元，較上季與去年同期虧損幅度收斂，每股稅後虧損 0.24 元，上半年稅後虧損 13.41 億元，也比去年虧損減少，每股稅後虧損 0.5 元；由於營業費用管控得當，聯合再生第二季虧損幅度持續收斂。

聯合再生第二季營收 32.93 億元，季增 10.24%，年減 42.3%，毛利率 - 4.79%，較去年轉負，營益率 - 17.78%，稅後虧損 6.41 億元，較上季與去年同期虧損幅度收斂，每股稅後虧損 0.24 元。

聯合再生上半年營收 62.8 億元，年減 37.25%，毛利率 - 6.98%，營益率 - 21.19%，稅後虧損 13.41 億元，較去年虧損幅度收斂，每股稅後虧損 0.5 元。

聯合再生指出，由於公司積極控管營業費用，費用較第一季減少 10.2%，稅後虧損也較上季減少 10%，較去年同期減少 30.1%，帶動整體虧損幅度收斂。

展望今年，聯合再生表示，台灣積極推動「2020 年太陽光電 6.5GW 達標計畫」，目前產能滿載，未來也將在台灣擴增產能，因應未來需求，且海外市場需求回溫，看好模組營收比重增加，有助毛利率續揚。

系統電站部分，聯合再生海外電站將在下半年出售，可望挹注額外獲利，台灣南部的大型地面案場也將在第四季獲得施工許可，預計明年初動工。

另外，聯合再生已申請能源局的能專計畫，開發高效率雙面 N 型太陽能產品，轉換效率可達 24%，有助降低設備成本，以輕量化、高效能產品，提升競爭力，布局關鍵設備技術。