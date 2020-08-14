沖壓件廠上半年每股純益聯德-KY奪冠 安力居次

沖壓件廠今年上半年財報陸續公布，聯德 - KY (4912-TW) 稅後純益 1.37 億元年增 7 成，每股純益 2.88 元，表現最突出，而錩新 (2415-TW) 在第二季本業及業外拖累下，上半年每股虧損 0.31 元，表現最弱勢；聯德 - KY 及錩新則持續看好第三季營運成長，錩新則也力圖轉盈。

今年上半年沖壓件廠每股純益來看，聯德 - KY 2.88 元居冠，其後依序為安力 - KY 2.66 元，佳穎 (3310-TW) 為 0.48 元，鉅祥 (2476-TW) 為 0.37 元，和勤精機 (1586-TW) 0.74 元，錩新第二季本業及業外拖累下，上半年每股虧損 0.31 元。

聯德 - KY 第二季營收 11.66 億元，毛利率 20.08%，季減 5.12 個百分點，年減 0.64 個百分點，稅後純益為 9702 萬元，季增 1.45 倍，年增 1.59 倍，單季每股純益為 2.06 元；2020 年上半年營收為 20.42 億元，毛利率為 23.42%，年增 3.3 個百分點，稅後純益為 1.37 億元年增 7 成，每股純益 2.88 元。

聯德 - KY 在散熱應產品新客戶訂單需求下，將在常熟以現有廠房加改裝後生產熱管、均溫板、散熱模組，投資金額 710 萬美元，預計本季將投產。

聯德 - KY 主管說，新客戶訂單敲定後，將以常熟廠支應需求，以排除目前昆山增設新設備空間不足的困難，衡量目前在菲律賓興日商合資的新廠已經量產，也使昆山廠的生產緊迫程度減緩，未來昆山廠的散熱產品生產線也可集中到常熟廠生產。

而聯德 - KY 已購置的昆山廠，公司則考慮，在散熱產線向常熟集中後，將把伺服器滑軌產線搬到昆山廠。

就下半年營運來看，聯德 - KY 繼 2018 年取得美系手機系列機構件訂單後，正積極搶攻韓系大廠手機、白色家電訂單，預計第 4 季可見成效，在新增訂單推升下，今年營收將逐季攀高，第四季可望進入全年高峰。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣平鎮及八德廠、泰國、捷克及新設的菲律賓廠，其中菲律賓新廠生產的散熱模組已開始出貨，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。

就聯德 - KY 現有產品應用上，有 4 成為散熱，除提高產品附加價值外，也獲今年新款手機導入，營收比重可望攀升至 5 成以上；至於聯德 - KY 生產線分布上，目前中國生產占 3 成，比重預估不會有更動。