沖壓件廠安力復工率逾9成 積極切入內需民生、5G等需求

安力 - KY (5223-TW) 積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，目前中國廠復工率已逾 9 成，並積極切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等市場領域，繼重慶廠完成擴廠後，浙江新廠已投入興建中。

安力 2019 年營收 14.68 億元，稅後純益為 1.54 億元，年減 14.23%，依目前股本 4.32 億元計算，每股純益為 3.57 元，在已公布去年獲利的沖壓件廠中，優於鉅祥 (2476-TW) 的每股純益 1.76 元、錩新 (2415-TW) 的 0.62 元。

安力董事會對去年盈餘，每股擬配發 1.2 元現金股利，依今天收盤價計算，殖利率 5%。

安力並已啟動掛牌以來首度執行買回庫藏股護盤，將進場在每股 33 元以下買回 860 張庫藏股轉讓員工，今天安力收盤價為 24 元，至去年底每股淨值達 34.77 元，目前股價表現低於淨值。

安力董事長許振焜表示，製造業出走東南亞，在中國的生產事業要保有毛利率，多從導入智慧工廠與製程延伸兩方向著手，另外，由於中國未來勢必傾全國之力，建立半導體生態縺，安力近幾年投入精密加工技術，將運用該加工技術，跨入半導體產業。

安力主管指出，就台灣散熱模組廠而言，技術升級就是要拉開跟中國廠商的距離，包含持續研發大型水冷技術，可用於伺服器、資料中心等大型設備，以及現有熱板產品再升級，鎖定 5G 基地台、手機等應用。而安力長期與散熱模組廠合作，能配合客戶快速投入熱板沖壓金屬件開發及量產。

安力去年完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，搶占視覺糸統市場外，為進軍汽車零組件市場做準備，主管表示，看準 5G 相關產品未來龐大需求，近期在浙江湖州取得面積 100 餘畝的設廠用地，並通過電著塗裝及蝕刻製程相關的環評報告，已進入興建階段。