十銓Q2純益季減75% 上半年每股賺2.83元 創同期新高

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (14) 日公告第 2 季財報，受到終端產品價格走跌影響，侵蝕毛利率，稅後純益 3669 萬元，季減 75.7%，較去年同期轉盈，每股純益 0.55 元；上半年稅後純益 1.88 億元，同樣較去年同期轉盈，每股賺 2.83 元，創歷年同期新高。

十銓第 2 季營收 22.06 億元，季增 42.3%，年增 22.5%，毛利率 7.35%，季減 10.91 個百分點，較去年同期轉正，營益率 2.54%，季減 9.34 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 3669 萬元，季減 75.7%，較去年同期轉盈，每股純益 0.55 元。

十銓上半年營收 37.53 億元，年增 7.42%，毛利率 11.84%，年增 8.73 個百分點，營益率 6.39%，較去年同期轉正；稅後純益 1.88 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.83 元。

十銓第 1 季在疫情需求帶動下，營收、獲利同寫新猷，而第 2 季各國解封回補庫存、宅經濟及遠距應用需求持續推升，營收續揚，但由於終端價格下跌，高價庫存侵蝕獲利空間，使第 2 季獲利大幅下滑。

展望第 3 季，十銓指出，筆電訂單持續暢旺，但終端市場訂單需求起伏難料，加上疫情延緩資料中心等伺服器需求，恐影響下半年記憶體市場。