〈群聯法說〉Q3毛利率仍有壓 看好Flash跌價刺激容量需求倍增

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (13) 日召開法說，董事長潘健成表示，NAND Flash 價格從 5 月開始走跌，預期今年第 4 季至明年第 1 季，NAND Flash 市場將面臨供過於求情況，但看好跌價有利刺激市場產品容量需求倍增；群聯高價庫存壓力預計 8、9 月可反應完畢，第 3 季毛利率仍將有壓，第 4 季能否回升，得觀察原廠對價格的態度。

潘健成指出，消費性市場、汽車等應用，第 2 季需求疲弱，不過，消費性需求已從 6 月起逐月回溫，車用、工業用需求也慢慢回升，其中又以消費性需求回溫速度最快。

談及疫情對 NAND Flash 市況的影響，潘健成指出，第 2 季原廠因筆電、資料中心需求強，不願降價，但工業、消費市場受影響，價格已從 5、6 月起反應，原廠也釋出較悲觀的展望，特別是今年第 4 季到明年第 1 季，市場將面臨供過於求。

不過，潘健成認為，這對群聯來說反而有利，只要 Flash 便宜，出貨容量就會增加，若原廠價格一次下修，將刺激市場產品容量需求倍增，對明年上半年需求反而有利。

毛利率來看，潘健成表示，雖然未來疫情有不確定性風險，對高價庫存帶來壓力，但預期 8、9 月就可將高價庫存反應完畢，後續進料價格相對便宜，壓力也將減輕。

潘健成並說，高價庫存已從 5 月開始逐月反應在毛利率上，需求拉得越快，對毛利率影響越大，第 3 季毛利率仍有壓，但業外可望有收益，第 4 季毛利率能否回升，得觀察原廠對價格的態度。