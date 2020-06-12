神盾切入OPPO供應鏈 6月營收估回溫 Q3重回旺季水準

隨著印度逐步解封，指紋辨識 IC 大廠神盾 (6462-TW) 表示，客戶拉貨力道回溫，6 月營收可望優於 5 月，第 2 季估持平第 1 季，第 3 季則因新機種出貨，加上切入中國第三家客戶，營運將回傳統旺季。

由於印度封城影響組裝廠停工，神盾 4、5 月營收不如預期，5 月營收 5.04 億元，月減 3.54%，年減 25.5%，前 5 月營收 26.85 億元，年增率由正轉負，年減 0.28%。

神盾近年積極拓展市占，除鞏固既有韓系客戶三星，也在近期切入 Vivo、華為供應鏈，去年營收年增 24.52%、獲利賺逾一股本，今年也打入 OPPO 供應鏈，年底前開始出貨，挹注下半年營運。

對於美國擴大封殺華為，神盾指出，不對單一客戶評論，但神盾產品為標準品，並非客製化，因此不受禁令影響，目前仍持續出貨。

此外，神盾與敦泰合作的 FTDDI(全屏指紋觸控驅動整合晶片) 為三合一晶片，包括指紋辨識、驅動、觸控晶片，預計下半年進行設計定案 (Tape-out)，最快明年量產。

董事長羅森洲指出，由於 FTDDI 將實現全屏指紋辨識，除可增加消費者體驗，也能為 LCD 面板找到新附加價值，手機品牌廠採用意願高，至於封裝技術則預計採用 COF(薄膜覆晶封裝)，在 12 吋廠投片。

神盾也積極拓展 AI 相關產品，新品將採 40 奈米製程，應用於監控市場，預計今年第 4 季就能進入量產。