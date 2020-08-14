〈造紙法說〉華紙Q2虧轉盈 EPS 0.03元 Q4市場可望回溫

中華紙漿 (1905-TW) 今 (14) 日舉辦線上法說會，受惠國際漿價回溫、業外挹注下，單季由虧轉盈，稅後純益達 3629.4 萬元，每股純益 0.03 元，終止連四季虧損，但上半年仍虧 8129.3 萬元，每股虧損 0.07 元，隨著國際漿價回升，華紙副總經理陳瑞和認為，第 4 季買氣可望回溫。

華紙第 2 季營收達 45 億元，季減 1.34%、年減 16.03%，毛利率達 8%、季增 2.64 個百分點、年減 0.68 個百分點，營益率 - 0.68%，較上季收斂，但在業外挹注下，單季稅後純益達 3629.4 萬元，由上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.03 元。

累計華紙上半年營收達 90.62 億元、年減 15.6%，毛利率 6.68%、年減 1.74 個百分點，營益率 - 1.84%、稅後虧損 8129.3 萬元，由去年盈轉虧，每股虧損 0.07 元。

展望下半年，陳瑞和表示，國際漿廠虧損逐步收斂，但整體價格仍與去年同期價差近 200 美元，加上全球經濟仍受疫情衝擊，營運保守看待，不過第 3 季起全球漿紙廠普遍進入長時間例行歲修，預期供給面將逐步降低，華紙也可望受惠客戶基本面需求支撐，看好第 4 季買氣可望回溫。

另一方面，華紙近年持續推動非塑食安產品，陳瑞和指出，今年 7 月再推出非塑食安用紙，提供環境友善綠色產品，再上半年疫情期間業績逆勢成長，看好未來市場擴大將成營運動能之一。