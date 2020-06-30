〈華紙股東會〉加速產品轉型三部曲 搶一次性飲料杯商機

華紙 (1905-TW) 今 (30) 日召開股東會，定調「加速產品轉型」，特別是食品安全包裝用紙及無塑餐具，為首要營運策略，華紙規畫了三部曲，目前已在第二部，為搶攻一年至少消耗掉 20 億個一次性飲料杯商機，華紙也切入無塑紙杯紙、封膜市場。

副總陳瑞和表示，國人愛喝飲料，根據荒野保護協會推估，台灣一年至少消耗掉 20 億個一次性飲料杯，其中以紙杯居多。紙杯外觀看起來是紙，但為達到耐水耐油效果，內部會上薄薄一層塑膠塗層，俗稱淋膜，回收時屬於廢紙容器，需送到少數專業處理廠，技術分離出紙漿與塑膠，程序複雜。多數時候，這些淋膜紙杯因而誤入掩埋場或焚化爐，造成資源浪費；或是成為海廢垃圾，漂流海上影響生態。

陳瑞和表示，華紙在 2018 年踏出第一步發展出「益利吸」紙吸管，取代塑膠吸管後，現在第二步再推出無塑食安用紙，包括無塑紙杯與飲料杯上所用的紙封膜，透過一站式的「全紙回收紙容器解決方案」，飲用完畢後，整杯飲料可全數丟進紙類回收，以解決當前一次性飲料杯對環境造成的負擔。

陳瑞和指出，未來第三步，華紙計畫進軍免洗餐具市場，以「全紙餐盒」完整食品容器的全方位需求，透過益利 (EASY) 系列紙品，替代一次性的不可回收材料，進一步實踐無塑的飲食新生活運動。