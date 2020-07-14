華紙非塑食安用紙全員到齊 未來挹注年營收逾10億元

看好全球禁塑趨勢，華紙 (1905-TW) 董事長黃鯤雄今 (14) 日宣布，非塑食安用紙全產品包括紙吸管、紙杯、紙盒全員到齊，其中，彎曲紙吸管打入國際大廠供應鏈。華紙副總暨發言人陳瑞和表示，非塑紙品未來將挹注一年營收可望超過新台幣 10 億元。

華紙董事長黃鯤雄表示，華紙開發出非塑食安用紙、同時也打造非塑全紙回收解決方案，今年 10 月將赴歐洲參加特殊紙大會，不論是飲料杯、咖啡杯、便當盒等全部都是非塑產品，可以直接回收。

華紙總經理黃志成也指出，華紙對於非塑食安用紙從構想到開發共耗時 5 年，站在台灣紙業角度來看，已達國際減塑前端，紙類產品有效減能減碳，舉例來說，製造一個淋膜紙杯碳足跡 20 幾克，非塑全紙紙杯的碳足跡僅有 10 克，華紙跟著全世界減塑潮流，台灣絕不會落後。

華紙 2018 年推出「益利吸」紙吸管用紙，以醫療用紙的高規格等級生產，兼顧環保與食安兩大優勢。經過 2 年，華紙今天宣布與思創公司攜手合作打入國際大廠的台灣供應鏈，提供鋁箔包隨附彎曲紙吸管。此外，華紙也深化紙吸管紙的應用，開發紙軸新市場，廣泛用於棉花棒軸、棒棒糖紙棒與旗幟軸等，更貼近全球非塑需求。

除了紙吸管，華紙也正式發表「益利 (Easy) 系列」非塑食安用紙全產品，包括非塑紙卡、非塑紙封膜和非氟防油紙，讓紙張成為食品容器，包括紙杯、紙盒，而非塑紙封膜「益利豐」，更是全球首見的非塑紙封膜產品。

全球減塑趨勢之餘，丹麥自今年 7 月 1 日開始，成為全世界第一個禁用 PFAS (Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS，全氟和多氟烷基物質) 於紙與紙板食品包裝材料的國家，因 PFAS 類化學品中含有多項物質危害人類健康。而華紙也開發出非氟防油紙，是亞洲第一家推出非氟防油紙的紙廠。

華紙積極發展非塑食安用紙，主要著眼於紙容器商機龐大，根據統計，臺灣一年至少消耗掉 20 億個淋膜紙杯、50 億個淋膜紙餐盒，兩者加起來的市場規模為 40 億台幣。再放眼其他國家，由於歐美喜好飲用咖啡，全球淋膜紙杯一年用掉高達 2500 億個。

陳瑞和表示，目前有兩條產線，紙吸管因為體積小用紙量小，一年約挹注營收數千萬元，在紙容器等全系列商品全員到齊後，未來年營收可望貢獻超過 10 億元。

華紙指出，可回收非塑產品將是未來一次性消耗品的時代主流，目前中華紙漿創新研發「益利 (Easy) 系列」非塑食安用紙全產品，突破食品紙容器傳統淋膜製程，可實踐食品紙容器全紙回收，達到非塑、減廢與減碳的多重目標，已陸續量產上市，落實消費者與食品業追求環保、成就環境永續的理念。