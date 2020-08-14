國建Q2轉盈 上半年EPS 0.06元 今年將推六大案

國建 (2501-TW) 今 (14) 日公布財報，第二季因交屋入帳量大，營收放大為 20.366 億元，單季虧轉盈，稅後純益 2.47 億元，每股純益 0.21 元，上半年稅後純益 6905 萬元，每股純益 0.06 元；國建今年將推六大新案，其中包括在桃園小檜溪重劃區將推兩案。

國建第二季虧轉盈，稅後純益 2.47 億元，每股純益為 0.21 元，2020 年上半年營收為 29.08 億元，稅後純益 6905 萬元，年減 85.98%，每股純益 0.06 元。

國建今年預計推六大新案，包括桃園小檜溪重劃區將推兩案，北市南港將推都更案，新北市央北重劃區則將推新住宅案，台中、台南也有新建案。

國建在桃園小檜溪重劃區推出的首案「國泰川青」，基地 1343 坪，總銷 28 億元，由璞園團隊代銷，開價每坪 38-45 萬元，每坪均價成交在 40 萬元，兩戶頂樓戶更以每坪 45 萬元創區域高價。在同一區的「國泰川青」二期建案，也預計於 9 月、10 月推出。

國建預計今年有四大案完工入帳，包括桃園總銷 12 億元的「國泰水秀」、新竹 38 億元「國泰禾」、台中 27 億元「國泰 PLUS」，以及 40 億元的「O2 馥建築」，除「O2 馥建築」外，其餘三大案幾近完銷，今年完工量可望超過去年，全年營運有機會優於 2019 年。