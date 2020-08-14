〈台股盤前〉美股上攻無力 指數回跌壓力重 周線恐終止連八紅

美國近日疫情再度升溫，單日死亡個案超過 1500 例，成為自 5 月以來最致命的一日，加上新一輪刺激法案未有進展，四大指數全面下挫，儘管台股昨日由權值股領軍，站回十日線，但今 (14) 日在美股上攻無力下，恐持續區間震盪，周線也恐終止連八紅。

市場消息方面，和碩將斥資 145 億元私有化鎧勝 - KY，強化上下游整合，市場分析，和碩此次將鎧勝納為 100% 子公司，著眼兩大原因，包含擴大印度、越南等海外市場布局，也瞄準蘋果訂單，強化集團競爭優勢，與鴻海看齊。

未來隨著鎧勝併入和碩，市場認為，鎧勝將挾集團資源提升競爭力，除可布局東南亞市場，也能降低成本與提高接單能量，實力進逼鴻海，在供應鏈以價格為導向的策略下，可成需更將資源集中在成本與競爭力，在三大集團中求得更多生存空間，未來挑戰更大。

同為代工大廠的廣達，展望下半年，董事長林百里表示，宅經濟動能仍在，筆電、伺服器訂單仍強，看好本季筆電出貨可雙位數成長，下半年也比上半年、全年出貨都將有雙位數成長，伺服器同樣雙位數成長。

由於台幣近期走升趨勢漸緩，加上美股上檔壓力重，台股維持高檔震盪，昨日台積電、聯發科雙雙回神，帶領指數站回十日線，但今日由於美股上攻無力，回跌壓力重，也恐終止周線連八紅。