藍天筆電訂單滿手旺到Q4 全年出貨估增14%

藍天 (2362-TW) 第二季筆電出貨暢旺，來到 42 萬台，7 月中國大考因疫情延後，導致暑期促銷遞延，出貨略下滑，但 8 月感受到出貨量逐漸回來，9-10 月產能排滿，在手訂單看到 11 月，第三、四季出貨可望維持高檔，全年出貨估可達 160 萬台，年增約 14%。

藍天第二季受惠全球居家辦公、遠距教學等宅經濟需求強勁，及新產品出貨比重增加、加上泛歐及日韓區客戶強勁需求訂單貢獻下，第二季筆電出貨來到 42 萬台，也帶動第二季虧轉盈，每股純益 0.5 元，上半年每股純益 0.12 元，同步擺脫虧損窘境。

展望下半年，藍天認為，商務型機種仍持續暢旺，雖然暑期促銷期間遞延，但需求並未消失，近期量逐漸出來，預計第三季筆電出貨量可望達到 45 萬台，藍天 7 月營收 16.45 億元，月減 1.8%、年減 1.6%，累計前七月營收 105.65 億元，年減 16.1%。

此外，隨著各國政府教育標案採購陸續開出、英特爾 (Intel) 新平台的挹注下，加上也推出超輕薄的商務筆電，以及超薄的 Mobile gaming 機種，藍天認為，第四季出貨量依舊樂觀，同時也積極確保面板、處理器等關鍵零組件，保持出貨順暢。

至於商場事業方面，藍天認為，下半年即將迎來十一長假、店慶以及聖誕節等購物消費旺季，下半年業績獲利同樣可期。