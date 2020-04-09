宅經濟助攻 綠界科技登興櫃首日大漲逾2成

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 轉投資公司第三方支付商綠界科技 (6763-TE) 今 (9) 日登興櫃，每股參考價 172 元，由於近來疫情影響，宅經濟升溫，催化金融科技產業加速發展，有利後市營運，早盤股價最高攀至 213 元，漲幅超過 2 成，蜜月行情甜。

綠界科技成立於 1996 年，實收資本額新台幣 1.28 億元，歐買尬持股 31.68%，主要從事金流代收業務，在台灣第三方支付市場市占率第一；去年營收 9.36 億元，年增 47.56%，稅後純益 1.35 億元，較 2018 年大幅成長 89.6%，每股純益 12.48 元。

綠界科技迄今服務企業數已超過 18 萬家，與 9 大信用卡收單行配合，與 28 間銀行及 4 大超商體系關係也十分緊密，主要競爭力來自能協助客戶快速建置全方位開店平台與支付系統，無須單打獨鬥各自與銀行或超商系統串接。

綠界科技去年經手客戶代收付金額共 488 億元，今年以來受惠宅經濟發展，第 1 季經手客戶代收付金額已達 140 億元。綠界看好，宅經濟趨勢催化金融科技產業加速發展，民眾對消費支付的習慣改變，加上政府加大數位轉型補助力道與決心，將擴大加速市場成長，下半年營運表現可望更為亮眼。

綠界科技今年前 2 月營收 1.62 億元，年增近 15%。由於肺炎疫情升溫，消費者需求改變，越來越多廠商轉型進入電商，法人看好，在宅經濟時代來臨下，可望推升綠界營收表現，今年營收、獲利成長均可望優於去年。綠界科技並預計今年第 4 季上櫃，屆時將成歐買尬旗下小金雞。