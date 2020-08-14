營收驟降又遭法院打擊！多頭信心不減：一旦重啟經濟 Lyft就能飛天

Lyft (LYFT-US) 的狀況還會惡化下去嗎？多頭仍舊信心滿滿。

Lyft (LYFT-US) 週三公布第二季財報，與去年同期相比，營收驟降 61%，但以調整後的 Ebitda 為基礎，Lyft 第二季僅虧損 2.658 億美元，每股虧損 86 美分，事實上比分析師預期每股虧損 99 美分的狀況好很多。

然而，因加州法院近日頒布禁令，勒令 Uber 和 Lyft 不得將公司與旗下駕駛員之間定調為承攬契約而須視其為雇員，Lyft 總裁兼聯合創始人 John Zimmer 週三在財報電話會議上表示，倘若法院不改變決定，自 8 月 21 日起，公司必須暫停加州的共享乘車業務。

這是 Lyft 一大問題，因為加州佔 Lyft 整體乘車量 16%，可謂業務黃金州，因此 Lyft 決定暫停加州業務的消息公布後，週三盤後因財報而上漲的 6% 漲幅盡數吐回，週四收挫 5.37% 至 28.88 美元。

零工經濟最大希望是 11 月大選將討論的第 22 號提案，該提案獲得共享乘車服務 Uber、Lyft、鮮食外送公司 DoorDash 和生鮮代買服務公司 Instacart 的支持，該提案旨在排除零工經濟受《AB5》法案的規定。

Lyft 週四跌逾 5%，今年迄今已下跌 32.7%，分析師正努力釐清的問題是，投資者現在是否該逢低買進並等待最終反彈？

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 研究報告指出，「在我們的研究中，美國封鎖措施對 Lyft 的衝擊最大最深遠，反過來說，隨著經濟重新開放，Lyft 也會是最大受益者。」

他補充，Lyft 高層在電話會議上也透露一線曙光，即今年年底之前，節省的年度固定成本可望達 3 億美元，有望在明年第四季調整後實現獲利。但 White 仍維持對 Lyft 股票的「中立」評級。

Canaccord Genuity 分析師 Michael Graham 建議投資者抄底，其研究報告指出，「我們預期 Lyft 股價在未來幾個月會開始穩定復甦，因為需求可能回升，且投資者應會期待明年的成長和改善後的獲利。」Graham 維持「買進」評級，目標價 50 美元。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 也依舊看漲，其報告指出，「我們認為，本季財報最重要的訊息是 Lyft 對於達成獲利的定位已經改善了，即使現在疫情環境持續時間比我們最初預料還要久，但我們持續相信 Lyft 將是淨受益者，且股價會更強勁，成本結構更有效益、資產負債表上的資本更充裕。」

Ives 維持「優於大盤」的評級，但他將目標價自 48 美元調降至 37 美元。

Ives 提到，Uber 和 Lyft 暫停加州營運的決定可能事實上會推動大眾對第 22 號法案的支持，「因為如果共乘服務突然退出加州，消費者可能會很沮喪。」

Needham 分析師 Brad Erickson 維持其「買進」評級，目標價 41 美元。他建議投資者保持耐心，並列出 3 大看漲理由。「我們仍處於市場情緒可能劇烈改善的基本面拐點前。」

「投資者質疑這樣的模式能否運作下去，而我們認為未來 12 個月內就能克服這點，我們相信，現在遭遇的立法挑戰只會造成暫時性的混亂脫位。」