〈財報〉Lyft第二季營收年減61% 7月核心業務雖露曙光 又遭加州禁制令衝擊

Lyft (LYFT-US) 週三公布第二季財報，與去年同期相比，營收驟降 61%，但其核心共乘乘車業務出現一線曙光，與 4 月份相比，7 月份的乘車數量增加了 78%，盤後股價最初大漲 6%，但隨後因執行長談話而逆轉至小跌 0.8% 左右。

Lyft 總裁兼聯合創始人 John Zimmer 週三在財報電話會議上表示，倘若法院不推翻其近日禁制令的決定，自 8 月 21 日起，公司必須暫停加州的共享乘車業務。加州佔 Lyft 整體乘車量 16%。

Lyft 第二季 (6 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股虧損：調整後 86 美分 vs. 調整後 99 美分 (Refinitiv 調查)

營收：年減 60.9% 至 3.39 億美元 vs. 3.37 億美元 (Refinitiv 調查)

活躍乘車用戶：年減 60% 至 870 萬人

每位活躍用戶營收：年減 2% 至 39.06 美元

貢獻利潤率 ：自 46.0% 下降至 34.6% vs. 48.7% (StreetAccount 調查)

加州法院週二頒布禁令，勒令 Uber 和 Lyft 不得將公司與旗下駕駛員之間定調為承攬契約而須視其為雇員，Lyft 和 Uber 均決定上訴並先暫停在加州的共享乘車業務。

Lyft 第二季淨損為 4.371 億美元，而去年同期為 6.442 億美元。

由於面臨疫情與法令上的不確定性，Lyft 不提供財測，僅稱目前有望在明年第四季調整後實現獲利，該公司預期以較去年 10 月時估計的乘車量低 20% 至 25% 來實現獲利。

Lyft 營收來源包括共享乘車、共享自行車和機車，以及相較新的車輛租賃業務，但不像勁敵 Uber (UBER-US) 擁有鮮食外送、貨運或投資的業務以及海外營運點可彌補旅行和運輸方面的損失。

Lyft 執行長 Logan Green 表示，「雖然該季的乘車率較去年同期大幅下降，但我們開始看到復甦趨勢，7 月乘車率已較 4 月上升 78%。Lyft 的第二季業績反映出一個不只核心共享乘車業務受挑戰，且我們的駕駛、乘客和服務社區也受到挑戰的營運環境。」

財務長 Brian Roberts 補充，公司目前到今年年底之前，節省的年度固定成本可望達 3 億美元，「這些步驟讓公司有能力以較 2021 會計年度第四季時估計的乘車量低 20% 至 25% 來實現 Ebitda 獲利。」