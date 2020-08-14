擔心川普禁令 WeChat美國下載量反而激增 用戶也考慮替代方案

數據顯示，在美國總統川普威脅封殺中國騰訊的社群 app WeChat 之後，更多的美國用戶下載了 WeChat，以及可做為替代方案的加密聊天應用 Signal。

根據應用分析 Sensor Tower 週四 (12 日) 發布數據，美國的 WeChat 用戶趕在應用商店下架前進行了安裝。在川普簽署行政命令的 6 天之內，美國用戶的 WeChat 下載量較前一週增加了 41%。

與此同時，其他用戶，特別是在中國的用戶，則選擇非盈利的 Signal Foundation 推出的 Signal 做為替代選擇。Signal 在美國和中國的應用商店的下載量分別增長了 30% 和 90%。

Sensor Tower 的分析師 Stephanie Chan 表示，這不僅是因為 WhatsApp 和 Telegram 等應用在中國被禁，Signal 強大的加密功能也是一個天生的優勢。

Wechat 用戶也轉向了騰訊擁有的另一款聊天應用 QQ，因為禁令中並未提及此一產品。Sensor Tower 的數據顯示，過去一周 QQ 在美國的下載量增加了兩倍。

一些中國移民和僑民擔心，無法使用流行的微信，可能會切斷與中國家人和朋友的聯繫。

由於川普的行政命令內容含糊，目前不清楚政府將如何實施禁令，但可能會命令蘋果及 Google 從其應用商店中刪除 Wechat，或命令這些應用拒絕美國用戶訪問。