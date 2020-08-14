不滿成二軍 馬斯克嗆：ULA火箭不能重用 浪費納稅人的錢！

航太製造商 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週四在推特上抨擊頭號對手 ULA 所製造的火箭無法重複使用，「很明顯這根本是在浪費納稅人的錢。」

美國空軍週五宣布，未來 2022 年至 2026 年期間美軍發射的國安飛彈 40% 由 SpaceX 負責，而另外 60% 訂單則由 ULA 拿下，這兩家公司擊敗了藍色起源公司 (Blue Origin) 和 Northrop Grumman 公司。

藍色起源公司 (Blue Origin) 是亞馬遜貝佐斯旗下的太空公司，而 Northrop Grumman 則是全球前四大軍火商，及最大的雷達和海軍造船業者。

整體而言，該契約對 SpaceX 和 ULA 來說都非常有利可圖，因為國防部預計那段時間每年在火箭上花費約 10 億美元。

ULA 執行長 Tory Bruno 直接在推特上反將一軍。「恭喜 SpaceX 取得美國空軍國家安全戰略的二等地位。」

根據該契約，空軍已授予了前三次任務，其中 ULA 獲得了 3.37 億美元的兩次發射，SpaceX 獲得了 3.16 億美元的另一次發射，這兩次發射任務將全數在 2022 年完成。

馬斯克的炮火主要集中在火箭重複使用性上，他稱這是太空中「最重要的事情」，除了降低進入太空的成本，也可擴大美軍影響力。助推器是火箭最大、最昂貴的部件，SpaceX 公司的 9 號獵鷹助推器已可重複使用多達 5 次。