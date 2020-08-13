巨大Q2營收、獲利創高 上半年EPS 5.74元

巨大 (9921-TW) 今 (13) 日公布最新財報，第二季受到近期強勁的市場需求帶動，單季營收 197.02 億，每股純益 4.06 元，雙創新高；上半年稅後純益 21.5 億元，年增 24.9%，每股純益 5.74 元。

巨大第二季營收 197.02 億元，毛利率 22.96%，年增 1.75 個百分點，稅後純益 15.22 億元，年增 46.49，每股純益 4.06 元；上半年巨大營收 330.25 億元，毛利率 21.7%，年增 0.57 個百分點，稅後純益 21.5 億元，年增 24.9%，每股稅後盈餘 5.74 元。

巨大指出，上半年毛利率挺升到 21.7%，主要受惠電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升。同時，新建的巨大集團匈牙利廠也啟動生產，7 月開始出貨，逐步提升產能。

巨大指出，自有品牌銷售方面，上半年全球捷安特銷售公司都有亮麗表現，營收較去年同期雙位數成長，尤其三大主要市場: 美國、歐洲、中國，都可見自行車銷售熱潮。疫情影響下，更多民眾選擇以自行車及電動自行車代步、休閒及運動；加上各國政府大力鼓勵民眾騎車，預期全球自行車及電動自行車的需求會持續成長。

生產製造方面，為改善捷安特全球各銷售公司低庫存的狀況，目前各製造廠都全力投入生產。新建的巨大集團匈牙利廠也啟動生產，7 月開始出貨，將逐步提升產能，其產品包括一般自行車及電動自行車。

展望 2020 下半年，因新冠疫情所帶動的自行車熱潮，隨著民眾健康及運動意識提升，持續為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益。