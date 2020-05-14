巨大首季獲利年減8% 每股純益 1.68元

巨大 (9921-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，稅後純益 6.29 億元，與上季相當，年減 8%，每股純益 1.68 元，巨大也公告去年盈餘分配，每股擬配 4.6 元現金股利，盈餘配發率 51.11%。

巨大受新冠肺炎疫情衝擊，但集團憑藉全球價值鏈及多品牌布局，力抗中國廠延後復工及歐洲封城等不利因素，首季營收 133.2 億元，年減 9.3%；毛利率 19.84%，季減 0.87 個百分點，年減 1.05 個百分點；稅後純益 6.29 億元，與上一季相當，年減 8%，每股純益 1.68 元。

巨大指出，自有品牌銷售方面，第一季捷安特美國公司及韓國公司表現最佳，營收皆較去年同期有兩位數的增長。歐洲因疫情嚴重，自 3 月中後陸續實施封城措施，大多數商店停止營業，自行車及電動自行車銷售都受到影響，捷安特歐洲公司第一季銷售較去年同期小幅衰退。

同樣受到疫情影響，捷安特中國公司第一季銷售較去年同期微幅下滑，但中國自行車內銷市場自 3 月後需求復甦，為第二季後的銷售增溫。

展望 2020，隨著疫情在 5 月初出現緩和跡象，歐洲經濟活動逐步恢復，讓停滯一個多月的自行車及電動自行車銷售開始活絡，此次疫情也為自行車產業帶來新的契機，民眾運動意識提升，帶來 indoor cycling 的需求；各國政府也大力鼓勵民眾多騎車運動及代步，為自行車及電動自行車的銷售帶來正面效益。

巨大將運用四大品牌 Giant, Liv, Momentum, CADEX，推出滿足各消費族群所需的新年度車款。電動自行車仍是歐洲市場主流也是巨大集團主要成長動能之一。

生產製造方面，捷安特匈牙利廠將如期於 6 月底投產，未來，巨大集團將可以更有彈性調整在亞洲及歐洲的生產配置，以短鏈供應，快速反應市場需求，提升集團的市場占有率。