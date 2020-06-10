巨大5月營收70億元登頂年增3成 供應鏈：補庫存買氣持續中

自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收以 70.85 億元創新高，月增 40.82%，年增 31.68%，自行車供應鏈業者感受因歐美封城解禁，加上政府補助推升買氣，預估 6 、7 月還有一波銷售熱潮。

同時，巨大今年前 5 月營收 254.38 億元，年減 1.4%。

巨大主管分析，5 月營收快速走揚，成長是來自巨大全球自有品牌銷售，以原幣計算，5 月自有品牌營收較去年同期成長超過 5 成，同時，新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，民眾以自行車或電動自行車代步及運動的需求大幅增加。而歐洲許多國家政府為鼓勵民眾騎車，也積極增設自行車道並提供購車補助。

自行車業界人士則指出，巨大自行車產品價位帶寬、且產品項目廣，成為歐美市場初步解封之後消費者選擇的首選，也因此巨大 5 月營收成長幅度，超越偏向高階產品為主的美利達 (9914-TW)。

美利達 5 月營收 25.82 億元，月增 23.4%，年增 7.86%，累計前 5 月營收 99.34 億元，年減 5.83%。

自行車金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 5 月營收為 4.64 億元，也創今年新高，月增 12.97%，年增 14.04%，2020 年前 5 月營收 19.73 億元，年減 8.54%。

桂盟的鏈條不僅供應自行車，且包括汽車引擎內鏈條及車庫門等，由桂盟內部統計顯示，自行車鏈條 5 月營收年成長 17%，純就供應組裝廠新車營收而言，年成長為 21%。但汽車、機車應用上，仍待復甦。

桂盟認為，在疫情趨緩下，歐美市場快速消化原有庫存，在庫存水位下降加上歐美封城措施逐步取消，有利門市銷售，將持續推升自行車銷售由基本款自行車逐步推向高階產品及電動自行車產品的銷售。