大同太陽能孫公司出售9成股權 處分利益15億元

大同 (2371-TW) 今 (13) 日宣布，旗下太陽能子公司大同永旭能源，將出售其全資子公司勝陽能源 90% 股權給泰國 Global Renewable Power Company Limited(GRP)，將共同發展台灣、東南亞電廠，估處分利益達 15 億元。

大同表示，太陽能電廠投資能有 20 年穩定收入，但資本支出回收期長，為提高經營與資金效能，自 104 年起，成立 SPV(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司) 持有太陽能案場，以出售 SPV 股權的方式，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

勝陽能源為大同首個設立的 SPV 公司，屬於非電業案之第三型太陽能公司，全部發電躉售予電力公司，截至今年 7 月底，得標容量為 55.82MWp，已掛錶容量為 53.98MWp，預計今年底前全部併網發電。

勝陽能源出售股權給 GRP，雙方在股權交易完成後，勝陽能源的案場、智慧監控系統與所有維運，將持續由大同永旭能源負責，此外，雙方也將透過簽署合作備忘錄，建立長期合作夥伴關係，未來共同爭取台灣及東南亞市場商機，帶動大同集團在太陽能電廠建置與維運進一步的成長。

大同太陽能團隊在全台已完成超過 858 處太陽能電廠，與台電併聯發電已超過 149MWp，電廠包括屋頂、地面、水上、畜電 / 漁電等。