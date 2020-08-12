大同市場派召集股臨會申請獲准 經部：限11月底前完成

針對大同 (2371-TW) 市場派申請召集股臨會案，經濟部今 (12) 日做出處分，根據《公司法》第 173 條第 4 項規定，正式核准欣同及新大同申請案，全面改選董事及獨立董事，限期在 11 月底前完成召集股臨會。

經濟部商業司司長李鎂今天就「大同股東申請自行召集股東臨時會案」進行說明，經濟部經過審慎的研析、金管會回函說明及公司的申復，核准大同股東自行召開股臨會。

李鎂進一步指出，大同股東限在今年 11 月 30 日以前完成召集股臨會，且要向經濟部辦理公司變更登記，若超過期限，今日所有處分將自動失去效力。

李鎂表示，因大同是上市公司，股東人數眾多，經濟部審查此案，主要考量是否符合公司法 173 條第 4 項規定、股東權能否受到保護，以及證券主管機關的意見。

經濟部認為，大同董事長林郭文艷在執行業務上，有重大違反法律情事，客觀上足以認定擔任董事會召集權人及股東會主席，有濫權違法行為，對於公司及全體股東造成嚴重損害。

李鎂說明，6 月 30 日大同召集股東常會，未經主管機關認定或法院裁判情況下，就擅自指示剔除 53.3% 股份的表決權及選舉權，剝奪股東根據公司法第 179 條及 198 條應享有的權益。

經濟部認為，召集權人不可在股東會上恣意剝奪股東權益，公司應該要給股東平等的對待，且大同公司派主張根據《企併法》、《兩岸條例》，刪除不具投票資格的股權行使表決權，這兩項法條的解釋權及適用權應交由主管機關來判定，並非公司可自行決定。

李鎂表示，大同公司故意忽視公司法第 23 條善良管理人注意義務及全體股東的權益，已經無法期待董事會未來會依法召開股東會。